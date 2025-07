Leonardo Fiom Taranto scende in piazza a sostegno dei colleghi campani

In un gesto di solidarietà e determinazione, la Fiom-Cgil di Taranto è scesa in piazza a Pomigliano D’Arco per sostenere i colleghi campani di Leonardo, scioperanti contro lo spostamento della produzione a Nola. Un segnale forte che unisce le forze e difende il futuro dei lavoratori. La lotta continua, perché ogni voce conta e la solidarietà non conosce confini.

A Pomigliano D'Arco per dare solidarietà ai lavoratori Leonardo, oggi in sciopero poiché tutta la produzione sarà spostata sullo stabilimento di Nola. La Fiom-Cgil di Taranto non ha perso tempo e, approfittando anche dell'incontro che si terrà nel pomeriggio di oggi 9 luglio nella sede di Unindustria Roma per parlare del futuro di Leonaro Aerostrutture, ha partecipato con il comitato iscritti e la segreteria Fiom Taranto al presidio organizzato dai lavoratori campani. «Nell'incontro di oggi (9 luglio, ndc) emergerà, come già è successo nelle precedenti interlocuzioni che hanno riguardato la struttura di Pomigliano, che quel sito sarà dismesso e la produzione, appunto, sarà spostata su Nola», spiega Pasquale Caniglia, segretario Fiom-Cgil Taranto settore Aerospazio, che aggiunge: «questo comporterà che da quattro siti presenti al Sud si passerà a tre.

