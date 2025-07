Lecce scavalca le barriere di un viadotto per lanciarsi nel vuoto | fermato da due poliziotti

In un attimo di disperazione, un uomo a Otranto ha tentato di togliersi la vita scavalcando un viadotto, ma il coraggio e l’umanità di due poliziotti hanno fatto la differenza. Michele e Giovanni, con freddezza e empatia, sono riusciti a fermarlo, trasformando un momento di crisi in un messaggio di speranza e rinascita. La loro prontezza di cuore dimostra che ogni gesto può cambiare una vita.

A Otranto, un 38enne ha tentato di togliersi la vita scavalcando le barriere di un viadotto. Decisivo l’intervento degli agenti Michele e Giovanni, che con calma e umanità sono riusciti a farlo desistere. Le loro parole hanno fatto la differenza, trasformando un potenziale dramma in un gesto di speranza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Lecce, scavalca le barriere di un viadotto per lanciarsi nel vuoto: fermato da due poliziotti

