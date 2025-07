Lecce pedala verso Classiche Forme | pedalata collettiva con Beatrice Rana

Preparati a vivere un’esperienza unica tra musica e natura! Sabato 12 luglio, Lecce si anima con una pedalata collettiva guidata da Beatrice Rana, la celebre pianista che porta la buona musica nel cuore della città. Un modo originale e coinvolgente per scoprire le meraviglie di Lecce prima dell’inizio della nona edizione di Classiche Forme, il festival che celebra l’eccellenza musicale. Unisciti a noi: pedala verso emozioni indimenticabili!

“Lecce pedala verso Classiche Forme”: pedalata collettiva con Beatrice Rana; Venerdì 11 luglio a Londra l'anteprima internazionale della nona edizione di Classiche Forme, il festival internazionale di musica da camera nel Salento dal 13 al 20 luglio; Classiche Forme festival internazionale di musica da camera in Puglia dal 13 al 20 luglio 2025.

