Le 10 startup italiane che combattono il crimine informatico

Nel 2024, l’Italia si distingue per l’innovazione nella difesa digitale, con startup che si fanno battistrada nella lotta contro il crimine informatico. Dalla crittografia quantistica alla sensibilizzazione sulla sicurezza, passando per tecnologie avanzate di riconoscimento deepfake e cloud distribuito, queste aziende rappresentano il futuro della cybersecurity italiana. Scopriamo insieme la nostra top ten, che testimonia come l’innovazione possa essere il miglior scudo contro le minacce digitali.

Il 2024 ha segnato un record di attacchi. Secondo gli ultimi dati il nostro Paese rappresenta un bersaglio preferenziale. Dalla crittografia quantistica alla security awareness, passando per il riconoscimento di deepfake fino al cloud storage geo-distribuito, la nostra top ten. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Le 10 startup italiane che combattono il crimine informatico

In questa notizia si parla di: startup - italiane - combattono - crimine

Investire nelle startup AgriFoodTech italiane per innovare settore - Investire nelle startup AgrifoodTech italiane è fondamentale per rilanciare e innovare il settore agroalimentare.

Le 10 startup italiane che combattono il crimine informatico; 33 anni, dice un grande no all’ex ceo di PayPal e fa una startup a Bologna: chi è il «samurai» Marco Ramilli.

Le 10 startup italiane che combattono il crimine informatico - Secondo gli ultimi dati il nostro Paese rappresenta un bersaglio preferenziale. Si legge su repubblica.it

La startup italiana che combatte i bagarini digitali: "Così mappiamo i prezzi dei biglietti online" - la Repubblica - La startup italiana che combatte i bagarini digitali: "Così mappiamo i prezzi dei biglietti online" di Alessio Nisi (agf) ... Lo riporta repubblica.it