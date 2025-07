Lauro arriva il Farm Village a Villetta Pandola

Preparati a vivere un’indimenticabile serata di divertimento e magia! Sabato 12 luglio, Villetta Pandola si trasformerà in un affascinante Farm Village, un mondo incantato dedicato a grandi e piccini. Tra giochi, animazioni e creatività, questa piazza si anima di allegria e sorprese. Non perdere l’occasione di immergerti in questa avventura coinvolgente: il cuore del borgo ti aspetta per una notte ricca di emozioni!

