L' attore sarà in un film con Pio e Amedeo che uscirà a Natale

Lino Banfi, icona della comicità italiana, celebra oggi 89 anni con entusiasmo e voglia di condividere il suo talento. Il 7 settembre al Todi Festival sarà protagonista di Passaggi a livello, un’intima conversazione-spettacolo con Pino Strabioli, per riflettere sulla sua lunga e brillante carriera. Un’occasione unica per scoprire l’uomo dietro il sorriso e lasciarsi coinvolgere dalla sua esperienza.

Lino Banfi, uno degli attori simbolo della comicità italiana, compie oggi 89 anni. Ma altro che ritiro, il 7 settembre sarà protagonista al Todi Festival con Passaggi a livello, una conversazione-spettacolo accanto a Pino Strabioli. Lo spettacolo, spiega l'attore in un'intervista al Corriere della Sera, sarà «l'autoriflessione di un vecchio che, tutto sommato, si porta bene i suoi anni», un'occasione per ripercorrere una carriera straordinaria e una vita ricca di aneddoti. Lino Banfi in lacrime per il brano di Cristicchi: «Mi vergogno, ma lasciatemi piangere» X Leggi anche › Lino Banfi bisnonno: le prime foto social con la nipotina per augurare Buon Natale Lino Banfi compie 89 anni e torna a recitare.

