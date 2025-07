L' assunzione del nipote l' affitto e l' auto blu | le accuse ad Elvira Amata La scanno viva | Lady Dragotto contro l' assessora

Un nuovo intreccio di accuse scuote la scena politica siciliana: tra assunzioni sospette, affitti discutibili e auto ufficiali al centro delle polemiche, Elvira Amata si trova sotto il mirino. La recente intercettazione svela un dialogo rivelatore con Caterina Marcella Cannariato, che solleva dubbi sulla trasparenza e sull'etica della sua condotta. La vicenda promette di scuotere ulteriormente il panorama regionale, lasciando aperti numerosi interrogativi su responsabilitĂ e veritĂ .

Elvira Amata «non può dire piĂą niente, lei di no non me lo può dire perchè la scanno viva». Così, in un dialogo con Valeria Lo Turco, segretaria particolare dell’assessore regionale al Turismo della Sicilia, Elvira Amata, si esprimeva l’imprenditrice Caterina Marcella Cannariato: una conversazione, risalente al 16 febbraio 2024, in cui la moglie dell’imprenditore Tommaso Dragotto metteva. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - L'assunzione del nipote, l'affitto e l'auto blu: le accuse ad Elvira Amata. «La scanno viva»: Lady Dragotto contro l'assessora

In questa notizia si parla di: amata - elvira - scanno - viva

Inchiesta Galvagno, tra gli indagati anche l’assessora di FdI Elvira Amata - L'inchiesta che scuote la politica siciliana si arricchisce di un nome noto: Elvira Amata, assessora regionale al Turismo e figura di Fratelli d’Italia, è tra gli indagati insieme a Gaetano Galvagno.

La prima pagina del Giornale di Sicilia. Accedi al giornale digitale https://www.abbonamenti.it/edicola/giornaledisicilia Oggi in edicola Palermo violenta, altro raid. Le vittime: andremo avanti Le accuse all'assessore Amata: affitto di favore a un nipote a Vai su Facebook

«La scanno viva»: la frase choc di Lady Dragotto contro l'assessore Amata nelle intercettazioni; L'assessore Amata, la casa per il nipote e l'auto per le Europee: A me no non lo può dire perché la scanno viva; Il nipote assunto e l’affitto. Tutte le accuse ad Elvira Amata.

«La scanno viva»: la frase choc di Lady Dragotto contro l'assessore Elvira Amata nelle intercettazioni - Elvira Amata «non può dire più niente, lei di no non me lo può dire perchè la scanno viva». Riporta msn.com

Caso Amata: non solo l’assunzione del nipote. Spuntano anche affitti e auto. «Una statua d’oro ti farei» - «Lei no non me lo può dire: è già tanto che un ragazzino di niente ti guadagna 1. Secondo meridionews.it