Laser puntato contro un aereo tedesco Cina nega le accuse

Tensioni in aumento nel Mar Rosso, con accuse di laser puntato contro un aereo tedesco da parte della Cina. La Cina smentisce categoricamente, definendo tali accuse "completamente incompatibili con i fatti". In un clima di crescente sfiducia, le parti sono chiamate a mantenere un atteggiamento pragmatico e a intensificare gli sforzi diplomatici per prevenire escalation. La situazione rimane sotto attenta osservazione internazionale, mentre il rischio di conflitti si fa sempre più concreto.

(Adnkronos) – La Cina ha negato oggi di aver preso di mira – inquadrandolo con il laser – un aereo tedesco in missione nel Mar Rosso. Si tratta di illazioni "completamente incompatibili con i fatti", ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning. "Le parti devono adottare un atteggiamento pragmatico, intensificare le

Cina punta laser su aereo tedesco, la Germania convoca l'ambasciatore - Tensione tra Germania e Cina si intensifica dopo che un aereo tedesco è stato colpito da un laser durante l'operazione Aspides dell'UE, orchestrata dall'esercito cinese.

Martedì 8 luglio, il ministero degli Esteri tedesco ha convocato l'ambasciatore cinese Deng Hongbo dopo aver accusato la Cina di aver puntato un laser contro un aereo militare tedesco. Il velivolo era impegnato nella missione europea Aspides nel Mar Rosso,

La Germania ha accusato la Cina di aver puntato un laser contro un aereo militare tedesco impegnato nella missione europea Aspides al largo dello Yemen, mentre stava effettuando un volo di controllo sul mar Rosso. Berlino ha convocato l'ambasciatore cin

