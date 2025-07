L’app che manda un allarme appena sei in pericolo e registra tutto

Scopri come l'innovazione può rendere Milano più sicura con Recall, l’app che allerta immediatamente in caso di pericolo e registra ogni dettaglio. La sicurezza delle donne e di tutti i cittadini è una priorità ormai evidente, e le soluzioni tecnologiche come questa rappresentano un passo avanti fondamentale. In questa puntata speciale del podcast, Marianna Gulli e Valeria Di Terlizzi approfondiscono il tema, intervistando i fondatori di Recall, per capire come la tecnologia possa davvero fare la differenza.

Il tema della sicurezza a Milano è uno dei più attuali del momento. Sono sempre più numerosi i cittadini che non si sentono al sicuro in città, con una netta prevalenza delle donne. In questa nuova puntata del podcast, Marianna Gulli e Valeria Di Terlizzi hanno intervistato i founder di Recall. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: manda - allarme - appena - pericolo

Allarme sicurezza a Rozzano, il prefetto manda altri agenti a pattugliare le strade - In un momento di crescente preoccupazione a Rozzano, il prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, ha convocato il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Israele è uno Stato terrorista e criminale, mosso dalla sete di guerra, che sta compiendo un genocidio e costituisce un pericolo non solo per il Medio Oriente, ma per il mondo intero. Chi per tutto questo tempo ha pensato che la questione palestinese non rigua Vai su Facebook

L’app che manda un allarme appena sei in pericolo (e registra tutto); Perché una persona può essere risucchiata dal motore di un aereo; E anche Milano finisce virale nei video AI skibidiboppy.

Montagna, dieci vittime in una settimana. Diventa gratuita l’app GeoResQ per lanciare l’allarme in caso di pericolo - Diventa gratuita l’app GeoResQ per lanciare l’allarme in caso di pericolo di Elena Dusi Collegata a Soccorso Alpino, Club Alpino e 112, ha aiutato in dieci anni 578 persone in difficoltà. Secondo repubblica.it