La Turchia blocca Grok l’AI di Musk | Ha insultato Erdogan

La Turchia blocca Grok, l’intelligenza artificiale integrata a X di Elon Musk. Lo stop arriva in seguito all’apertura di un’inchiesta da parte della procura di Ankara, dopo che il chatbot ha generato contenuti considerati offensivi nei confronti del presidente Recep Tayyip Erdo?an. Il materiale incriminato, visualizzato da oltre due milioni di utenti, era una poesia blasfema in cui venivano insultati Erdo?an e sua madre, su richiesta di un utente anonimo della piattaforma. Il contenuto è diventato virale nel giro di poche ore. Ma non è tutto: tra gli atti dell’inchiesta figurano anche altre risposte ritenute offensive che Grok avrebbe fornito ad altri utenti. 🔗 Leggi su Open.online