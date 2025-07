La Tenuta del Lago | un caseificio a filiera chiusa nel cuore della Food Valley campana

Nel cuore della pittoresca Food Valley campana, tra le verdi colline caiatine lambite dal fiume Volturno, sorge la Tenuta del Lago: un caseificio a filiera chiusa che unisce tradizione e innovazione. Qui, l’attenzione agli animali si sposa con tecniche all’avanguardia, offrendo un’esperienza unica di degustazione e scoperta dei sapori autentici della filiera bufalina. Un viaggio tra genuinità e passione, dove la qualità parla da sé.

Nel verde delle colline caiatine, lambite dalle acque del fiume Volturno, nasce Tenuta del Lago, un’azienda agricola e caseificio a filiera chiusa  che apre le sue porte al pubblico con uno spazio dedicato alla degustazione e alla proposta diretta dei prodotti tipici della filiera bufalina. Questo progetto imprenditoriale unisce cura degli animali e innovazione produttiva nel cuore di una delle piĂš floride Food Valley campane: Caiazzo, terra con una lunga tradizione rurale e gastronomica, che negli ultimi anni si è affermata come meta sempre piĂš importante per investimenti nel settore gastronomico, e progetti di valorizzazione promossi da imprenditori locali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: filiera - lago - caseificio - tenuta

La “Tenuta del Lago”: un caseificio a filiera chiusa nel cuore della Food Valley campana; La Tenuta del Lago: un caseificio a filiera chiusa nel cuore della Food Valley campana; Venditalia 2026 a maggio a Rimini.

Nasce a Caiazzo la “Tenuta del Lago” - Nel verde delle colline caiatine, lambite dalle acque del fiume Volturno, nasce Tenuta del Lago, un’azienda agricola e caseificio a filiera chiusa che apre le ... Secondo napolivillage.com

Caiazzo. ‘Tenuta del Lago’: s’inaugura lunedì 1 luglio il nuovo caseificio di via Pantaniello - ‘Tenuta del Lago’: s’inaugura lunedì 1 luglio il nuovo caseificio di via Pantaniello sabato, 29 Giugno 2024 Teleradio News Ascolta Teleradio News ? Sempre un passo avanti, anche per te! Segnala teleradio-news.it