La tecnologia sta rovinando Wimbledon? Polemiche a non finire per l’occhio di falco che può sbagliare

La tecnologia sta rivoluzionando il mondo dello sport, generando dibattiti infuocati e polemiche senza fine. Mentre nel calcio la VAR scatena discussioni sulla sua affidabilità, anche nel prestigioso torneo di Wimbledon, che festeggia 148 anni, si sollevano dubbi sull’uso dell’occhio di falco. È un “colpo di scena” che fa riflettere: fino a dove può spingersi l’innovazione senza compromettere la purezza del gioco?

Per i fan del calcio le polemiche furibonde sulla VAR, il sistema che valuta se un'azione sia in un fuorigioco o meno, sono all'ordine del giorno. Ma per coloro che sono abituati alla "classe" del tennis la questione non si era mai posta. Eppure, anche nel sacro torneo di Wimbledon, che proprio oggi compie 148 anni, si inizia a contestare il ricorso a tecnologie che dovrebbero verificare la correttezza di un punto (e nel tennis anche i millimetri sono importanti). Per la prima volta nella sua gloriosa storia, infatti, le partite a Wimbledon 2025 si disputano senza i tradizionali giudici di linea, sostituiti con il sistema elettronico di chiamata delle linee.

Jannik Sinner vola ai quarti di finale di Wimbledon 2025 dopo il ritiro di Dimitrov: polemiche per la chiusura del tetto sul Centrale - Una decisione che ha acceso polemiche tra tifosi e addetti ai lavori, sollevando dibattiti sulla gestione degli impianti e i diritti dei giocatori.

Chi è Adriano Panatta, vita, opere e colpi di testa del tennista rubacuori.

La tecnologia sta rovinando Wimbledon? Polemiche a non finire per "l'occhio di falco" (che può sbagliare) - Per i fan del calcio le polemiche furibonde sulla VAR, il sistema che valuta se un'azione sia in un fuorigioco o meno, sono all'ordine del giorno.

Game, set... mismatch! A Wimbledon tennisti infuriati con l'AI che ha sostituito i giudici di linea - Wimbledon 2025 ha introdotto per la prima volta un sistema elettronico di chiamata delle linee, sostituendo i giudici umani.