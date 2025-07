La sicurezza dei distributori di carburante

L'esplosione di un distributore di carburante a Roma ha acceso le nostre paure, anche vicino a casa nostra, come nel quartiere Savena di Bologna. La sicurezza di questi impianti, spesso collocati a pochi passi da negozi e abitazioni, rivela un tema cruciale e ancora poco chiaro. Ma quali sono le normative che regolano la posizione dei distributori di benzina negli aree abitate? Scopriamolo insieme.

Risponde Beppe Boni Nelle aree urbane, soprattutto quelle densamente popolate, i distributori di carburante sono soggetti a normative specifiche e in certi casi molto severe, che riguardano la loro posizione, la distanza tra l'uno e l'altro e le norme di sicurezza.

