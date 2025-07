La prima bambola di Barbie con diabete di tipo 1

Milano si illumina di innovazione e inclusione con il debutto della prima Barbie® con diabete di tipo 1, equipaggiata con una pompa per insulina e un look simbolico. Questa bambola speciale non solo promuove consapevolezza, ma aiuta i bambini a riconoscersi e sviluppare empatia, aprendo nuove strade nel gioco e nella comprensione. Un passo importante verso un mondo più inclusivo e solidale, dove ogni bambino si sente rappresentato e ascoltato.

Pompa per insulina e look simbolico per promuovere inclusione e consapevolezza. La bambola aiuta i bambini a riconoscersi e a sviluppare empatia. MILANO – Mattel, Inc. (NASDAQ: MAT) ha annunciato oggi il debutto della prima Barbie® con diabete di tipo 1 (T1D). Questa nuova doll, aggiunta alla linea Fashionistas, consentirà a un maggior numero di bambini di vedersi riflessi in Barbie incoraggiando un gioco con le bambole che supera l’esperienza strettamente personale vissuta dal bambino, favorendo un maggiore senso di inclusione ed empatia, pilastri della mission del brand Barbie. “L’introduzione di una Barbie con il diabete di tipo 1 rappresenta un passo importante nel nostro impegno per l’inclusione e la rappresentazione”, ha dichiarato Krista Berger, Senior Vice President di Barbie e Global Head of Dolls. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - La prima bambola di Barbie con diabete di tipo 1

In questa notizia si parla di: bambola - prima - barbie - diabete

A Lila Moss dedicata la prima Barbie con il diabete. Video; La prima Barbie con diabete di tipo 1; Barbie con il diabete di tipo 1, Mattel lancia la nuova bambola: «Ha l'app per il glucosio e una pompa per l'i.

La prima Barbie con diabete di tipo 1 - partner utilizziamo cookie e metodi simili per riconoscere i visitatori e ricordare le loro preferenze. Segnala wired.it

La prima bambola di Barbie con diabete di tipo 1 - Pompa per insulina e look simbolico per promuovere inclusione e consapevolezza. Da lopinionista.it