La première dame ignora la mano tesa del marito a Londra Nessuna parola ma il messaggio è chiarissimo

Un gesto che ha fatto il giro del mondo, sollevando interrogativi e speculazioni sulla dinamica di coppia e sui messaggi non detti tra i due. In un evento di grande prestigio diplomatico, ogni minimo dettaglio viene analizzato con attenzione, poiché spesso cela significati più profondi di quanto sembri a prima vista. Ma cosa si nasconde dietro questa scelta così evidente?

A ll'arrivo alla base militare RAF di Northolt, lunedì 8 luglio, Emmanuel e Brigitte Macron hanno dato il via alla visita di Stato nel Regno Unito, accolti dal principe William e da Kate Middleton prima di proseguire verso il castello di Windsor. Ma è stato un dettaglio a catturare i riflettori: la première dame ha scelto di ignorare la mano offertale dal marito mentre scendeva la scaletta dell'aereo, preferendo appoggiarsi al corrimano. Un gesto semplice, sì, ma non casuale. In un evento orchestrato al millimetro come una visita ufficiale, ogni movimento ha un peso simbolico.