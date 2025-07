La pizza senza glutine di VivoGlutenFree conquista il Festival e il pubblico

La pizza senza glutine di VivoGlutenFree conquista il festival e il pubblico di Benevento, dimostrando che gusto e inclusione possono andare di pari passo. Alessia e Luca portano a casa il premio come miglior pizza napoletana gluten free, confermando il loro impegno nella ricerca e qualità artigianale. Un successo che si traduce in una masterclass seguitissima e nel calore di un pubblico entusiasta, aprendo nuove strade per il futuro dell’arte bianca...

Benevento - Premiati per la miglior pizza napoletana gluten free, Alessia e Luca portano qualitĂ , inclusione e ricerca a uno degli eventi piĂą attesi dell’arte bianca. Un premio importante, una masterclass seguitissima e l’affetto del pubblico: è questo il bilancio piĂą che positivo della partecipazione di VivoGlutenFree al festival “My Special Pizza”, evento interamente dedicato all’impasto ad alta idratazione e alla qualitĂ artigianale nel mondo della pizza. La manifestazione, ospitata nella cornice delle Antiche Terme Jacobelli di Telese Terme (BN), ha richiamato alcune delle figure piĂą influenti del settore: maestri pizzaioli, tecnici dell’impasto, produttori e un pubblico attento ed entusiasta. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - La pizza senza glutine di VivoGlutenFree conquista il Festival e il pubblico

