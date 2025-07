La lettera del medico padovano al vicepremier Tajani | Cinque palestinesi feriti da salvare a Gaza

Durante la visita a Padova, il medico libanese Salim El Maoued ha consegnato una toccante lettera al vicepremier Tajani, chiedendo aiuto per cinque palestinesi feriti a Gaza. Con oltre trent’anni di dedizione alla comunità e l’esperienza di ex candidato sindaco, El Maoued ha acceso i riflettori su una crisi umanitaria urgente. È un appello appassionato che mette in luce la necessità di intervenire rapidamente per salvare vite innocenti.

Ha approfittato della sua visita a Padova per chiedere aiuto: Salim El Maoued, medico di base di origini libanesi ma residente all'Arcella da oltre trent'anni (tanto da essersi candidato sindaco nel 2022 con la lista «Padova di Tutti»), ha consegnato lunedì ad Antonio Tajani, vicepremier e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

