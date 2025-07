La Lazio ha deciso di chiudere la conferenza di Sarri ai giornalisti riceverà domande da remoto

La Lazio si prepara a un cambio di rotta: Maurizio Sarri, tornato in conferenza stampa attraverso domande da remoto, ha spiegato il suo ritorno come un impegno verso i tifosi e la stagione incompiuta. Tuttavia, dietro le quinte, gli ostacoli sono evidenti: mercato bloccato e una squadra che forse non rispecchia appieno le sue idee. Con il ricovero di Lotito, la situazione si fa ancora pi√Ļ complessa e incerta, lasciando i supporter in attesa di sviluppi.

¬ęSono tornato perch√© il percorso non era stato completato. Non potevo lasciare il popolo laziale nel momento in cui ha un problema¬Ľ.¬† Questo aveva detto Sarri durante il Premio Sportilia 2025, insieme ad altre dichiarazioni sul Napoli. La realt√† dei fatti √® che √® rimasto incastrato da Lotito con un mercato bloccato e una squadra forse non del tutto adatta alla sua idea. Acci√≤ si aggiunge il ricovero di Lotito, che ha escluso un malore con queste dichiarazioni: ¬ęNessun malore. Chi mi manda maledizioni dovr√† sopportarmi ancora a lungo¬Ľ. A riportarlo √® una nota del suo staff al Senato (fa gi√† ridere cos√¨ ndr). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it ¬© Ilnapolista.it - La Lazio ha deciso di chiudere la conferenza di Sarri ai giornalisti, ricever√† domande da remoto

