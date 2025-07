La fuga di Andrea Cavallari si indagherà anche per favoreggiamento Rintracciata la ragazza | sembrerebbe estranea ai fatti

Le ricerche di Andrea Cavallari, il giovane condannato per la tragedia alla Lanterna Azzurra, sono ancora in corso dopo la sua misteriosa fuga. La situazione si complica con l’indagine anche per favoreggiamento, mentre la ragazza coinvolta sembra estranea ai fatti. Proseguono gli sforzi delle forze dell’ordine per ritrovare Cavallari, che potrebbe aver agito in modo non ancora chiarito. Le prossime ore saranno decisive per fare luce sulla vicenda e riportare la situazione sotto controllo.

Proseguono le ricerche di Andrea Cavallari, 26enne modenese condannato per la strage alla Lanterna Azzurra di Corinaldo, che da giorni risulta irreperibile. Dopo la discussione della tesi avvenuta giovedì 3 luglio, Cavallari avrebbe festeggiato con un pranzo in un ristorante del centro insieme. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

L’ultimo pranzo di Andrea Cavallari: brindisi e sorrisi, poi è sparito nel cuore di Bologna - In un breve momento di gioia e condivisione, quattro amici si erano ritrovati nel cuore di Bologna per celebrare un traguardo importante, la laurea di Andrea Cavallari.

Oltre al fascicolo per evasione, a carico di Andrea Cavallari, il detenuto che non è rientrato in carcere dopo la laurea giovedì scorso, la Procura di Bologna indagherà anche per favoreggiamento, al momento contro ignoti. Gli investigatori del nucleo investiga Vai su Facebook

