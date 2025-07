La farsa della maggioranza a Sant’Agata de’ Goti | bugie divisioni e fuga dalle responsabilità

La farsa della maggioranza a Sant'Agata de’ Goti svela bugie, divisioni e una fuga dalle responsabilità che dura da troppo tempo. Dopo cinque anni di inadeguatezza condivisa, alcuni consiglieri cercano ora di risollevare l’immagine del loro operato con accuse infondate. È arrivato il momento di smascherare questa inutile sceneggiata e chiedere un vero cambiamento per il bene della comunità.

Dopo cinque anni di inadeguatezza condivisa, i consiglieri di maggioranza tentano di ripulirsi l'immagine in extremis. Sant'Agata de' Goti -Il richiamo pubblico, da parte di alcuni consiglieri comunali di maggioranza – come Alessandro Mauro di 'Città Nuova' – sulle mancate attenzioni verso determinate problematiche, rasenta l'offesa all'intelligenza dei santagatesi. Parlare oggi di inefficienza amministrativa, imputandola ad altri, per distrazioni, negligenze o al consueto disinteresse verso i problemi fondamentali della Città, appare come un maldestro tentativo di regolare conti interni ad una maggioranza che, nei cinque anni appena trascorsi, si è distinta all'unanimità – unanimità, sì – per la totale inadeguatezza al proprio compito.

