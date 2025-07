La decisione dopo la sua morte Maria scomparsa poi trovata senza vita poco fa la notizia

La comunità di Carovigno è sconvolta dalla tragica scomparsa di Mariia Buhaiova, la giovane studentessa ucraina di 18 anni trovata senza vita poco fa. La notizia tocca profondamente tutti, lasciando un vuoto incolmabile tra amici e familiari. Il Comune ha già annunciato il supporto alle spese funebri, ma resta intatta la domanda sul motivo di questa perdita improvvisa. È un momento di grande dolore e riflessione per tutti noi.

La comunità di Carovigno si stringe attorno alla tragica storia di Mariia Buhaiova, la studentessa ucraina di 18 anni trovata morta a poca distanza dal resort dove stava svolgendo uno stage per conto dell’Università di Bratislava. Era scomparsa venerdì 4 luglio, lasciando dietro di sé tracce che, oggi, assumono un significato drammaticamente chiaro. A coprire le spese dei funerali sarà il Comune stesso, come annunciato dal sindaco Massimo Lanzillotti, in un gesto di pietà e solidarietà verso una giovane vita spezzata nel silenzio. Mariia era arrivata nel Brindisino con il sogno di un futuro migliore. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it