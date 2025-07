La corsa in salita della Russia per espandere la sua influenza sull’Asean

Nel cuore di un mondo in rapido cambiamento, la Russia si lancia in una corsa in salita per consolidare la propria influenza nell'ASEAN, puntando con decisione su Indonesia e Malesia. Questa strategia, definita come un'offensiva di seduzione, coinvolge diplomazia, cooperazione economica e militare, nel tentativo di rafforzare legami e proiettare potere nella regione. Ma quali sono le vere intenzioni dietro questa ascesa?

In un contesto geopolitico in rapida evoluzione, la Russia sta intensificando i suoi sforzi per espandere la propria influenza nel Sud-Est asiatico, con particolare attenzione a Indonesia e Malesia, due nazioni chiave dell'ASEAN (Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico). Questa strategia, spesso definita come un'offensiva di seduzione, si basa su una combinazione di diplomazia, cooperazione economica e militare, e un'attenta gestione delle narrazioni per sfruttare la crescente sfiducia verso l'Occidente in questi Paesi. La visita del primo ministro malese Anwar Ibrahim a Mosca il 14 maggio 2025, dove ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin, rappresenta un momento emblematico di questa strategia, che mira a consolidare partnership alternative ai sistemi dominati dall'Occidente.

