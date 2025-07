La Console Italiana in Burundi in visita in municipio

La console italiana in Burundi, Caterina Iametti, ha visitato il municipio di Parma, incontrando il sindaco Michele Guerra. Questa visita, un importante momento di collaborazione e dialogo, segna un nuovo passo nelle relazioni tra i due territori. Dopo la missione di maggio scorso, che ha inaugurato il nuovo centro di trasformazione, ora si rafforzano i legami per progetti futuri. Un segnale di amicizia e impegno condiviso che aprirà nuove opportunità di sviluppo.

Visita in municipio della Console Italiana in Burundi¬†Caterina Iametti¬†che √® stata ricevuta dal Sindaco¬†Michele Guerra. La visita dalla Console fa seguito alla missione del maggio scorso di una delegazione del Comune di Parma in Burundi per la inaugurazione del nuovo centro di trasformazione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: console - visita - italiana - burundi

Il console della Repubblica di Tunisia, Afif Traouli, in visita di cortesia al sindaco Daniele Silvetti - Stamane ad Ancona, Afif Traouli, Console della Tunisia a Bologna, ha visitato il sindaco Daniele Silvetti in segno di cortesia.

La Console Italiana in Burundi in visita in municipio; Inaugurato il nuovo centro di trasformazione del pomodoro in Burundi -; BURUNDI salute e solidariet√† per i pi√Ļ fragili.

Mattarella visita la comunità italiana in Lussemurgo - MSN - Incontrata una rappresentanza all'ambasciata italiana Milano, 11 giu. Riporta msn.com

Mattarella visita la comunità italiana in Lussemurgo - Libero.it - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato una rappresentanza della collettività italiana e il ... Scrive libero.it