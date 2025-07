La classe del 1992 si riunisce | Siamo cambiati tanto ma è bastato un attimo per ritrovare l' armonia di 33 anni fa

La classe del 1992 si riunisce: un evento che ci dimostra quanto il tempo possa cambiare molte cose, ma non i legami autentici. Dopo 33 anni, i diplomati dell'istituto Ivo Oliveti, specializzati in Operatori d'Impresa Turistica, hanno ritrovato l’armonia di un tempo, stretti dall’affetto e dai ricordi condivisi. È meraviglioso scoprire come, in un attimo, siano tornati a vivere quei momenti speciali che li hanno formati. Sono passati 33 anni e ci siamo ritrovati...

Dopo 33 anni si è ritrovata la classe 1°B dell'istituto professionale Ivo Oliveti, poi diplomati in Operatori d'impresa turistica (Oit). Gli ex studenti avevano frequentato la scuola che era ospitato nell'attuale sede dell'ospedale privato Villa Igea. "Sono passati 33 anni e ci siamo ritrovati. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

La classe del 1992 si riunisce: Siamo cambiati tanto, ma è bastato un attimo per ritrovare l'armonia di 33 anni fa