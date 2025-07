La chiamata al 118 le misteriose ferite | giallo sulla morte di un uomo di 53 anni

Un nuovo inquietante giallo scuote Napoli: un uomo di 53 anni muore improvvisamente in ospedale, dopo aver chiamato il 118. Le ferite misteriose e le circostanze ancora poco chiare alimentano sospetti di un'aggressione sconosciuta. Cosa si cela dietro questa tragica vicenda? Le indagini sono appena iniziate e il mistero si infittisce, lasciando tutti con il fiato sospeso e domande senza risposta.

