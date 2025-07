Kvaratskhelia è rimasto un giocatore umile Conte lo ha aiutato ad arrivare al meglio al Psg L’Equipe

Khvicha Kvaratskhelia questa sera affronterà il Real Madrid al Mondiale per club. Arrivato al Psg a gennaio dal Napoli, il georgiano è stato messo fin da subito al centro del progetto dall’allenatore Luis Enrique. Kvaratskhelia è rimasto un giocatore umile, Conte lo ha aiutato ad arrivare al meglio al Psg. L’Equipe scrive: Puoi essere una star nel tuo Paese, ma mantenere i piedi per terra. Come Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia è uno dei migliori simboli del Psg di Luis Enrique. Rinomato per il suo talento, il georgiano ha mostrato anche un’altra sua caratteristica dal suo arrivo a Parigi lo scorso gennaio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Kvaratskhelia è rimasto un giocatore umile, Conte lo ha aiutato ad arrivare al meglio al Psg (L’Equipe)

