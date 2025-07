Krstovic il centravanti lascerà Lecce! Tante big su di lui ma sul mercato i giallorossi pretendono quella cifra

Il calciomercato si infiamma intorno a Nikola Krstovic, il centravanti del Lecce che ha attirato l'attenzione di tante big. La Roma, desiderosa di rinforzare il reparto offensivo, sta facendo sul serio per portarlo nella Capitale, ma il prezzo rimane una variabile chiave. La trattativa è in corso e tutti gli occhi sono puntati sui prossimi sviluppi, pronti a scoprire se il talento montenegrino cambierà presto maglia.

