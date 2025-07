Kate Middleton tra Givenchy Lady Diana e Macron

Kate Middleton, protagonista di un’inedita eleganza during il banchetto di Stato a Windsor in onore di Macron e Brigitte, ha incantato tutti con un abito rosso firmato Givenchy. La principessa del Galles ha dimostrato come stile e ruolo diplomatico possano fondersi in un abbraccio di classe e audacia, omaggiando la “diplomazia della moda” che unisce popoli e culture con ogni dettaglio. Un look che rimarrà nella storia dell’eleganza moderna.

In occasione del banchetto di Stato al Castello di Windsor, in onore del presidente Emmanuel Macron e della première dame Brigitte, Kate Middleton ha rubato la scena con un look regale. La principessa del Galles ha scelto un abito da sera in seta rosso firmato Sarah Burton per Givenchy, caratterizzato da una fluida mantella (cape) sul retro: elegante, strutturato, ma al tempo stesso romantico. Una scelta audace che omaggia la “diplomazia della moda” franco-britannica. Tra tradizione e novità: con il brand storico che vanta una nuova direttrice creativa al femminile. Il vero colpo di scena? I gioielli. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Kate Middleton tra Givenchy, Lady Diana (e Macron)

