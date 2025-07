Kate Middleton omaggia i Macron con i brand francesi

L’arrivo di Emmanuel e Brigitte Macron nel Regno Unito si trasforma in un’occasione di stile e raffinatezza, grazie anche alla presenza di Kate Middleton e del Principe William. La visita di tre giorni si apre con accoglienze da vera protagonista, tra tradizione e modernità, dimostrando come l’oceano tra Francia e Regno Unito possa essere attraversato anche con eleganza e rispetto reciproco. Un evento che promette di consolidare i rapporti tra i due paesi, continuando...

Emmanuel e Brigitte Macron sono arrivati nel Regno Unito per una visita di Stato di tre giorni. Per loro non è mancata un’accoglienza in grande stile. L’8 luglio, sulla pista della base militare di Northolt, sono stati ricevuti con tutti gli onori da Kate Middleton e dal principe William. Dopo un saluto con il re Carlo III e la regina Camilla, i festeggiamenti sono proseguiti in serata con un sontuoso banchetto di Stato al castello di Windsor. Kate ha brillato non solo per eleganza, ma anche per la capacità di trasmettere un messaggio diplomatico attraverso la moda, rendendo omaggio alla Francia con scelte sartoriali all’insegna dello stile. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it © Lookdavip.tgcom24.it - Kate Middleton omaggia i Macron con i brand francesi

