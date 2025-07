Juventus | Granit Xhaka chiave per il centrocampo?

La Juventus si prepara a rivoluzionare il centrocampo con un colpo importante: Granit Xhaka. Il nome dell’esperto svizzero sembra essere la chiave per cambiare passo alla squadra di Allegri, portando esperienza e qualità in mediana. Damien Comolli ha già individuato nel suo profilo l’elemento ideale per raggiungere nuovi obiettivi. Il mercato estivo si infiamma, e questa mossa potrebbe davvero fare la differenza.

Un nome per cambiare passo La Juventus si muove con decisione sul mercato. Granit Xhaka, come riportano le voci online, è il profilo scelto per rinforzare la mediana. Damien Comolli, mente del progetto bianconero, vede nello svizzero un elemento di esperienza e qualità. Il mercato estivo è in pieno fermento,

