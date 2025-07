Juve il Psg chiede 50 milioni per Kolo Muani Weah verso Marsiglia

L’estate 2025 si infiamma di rumors e trattative in casa Juventus: il PSG chiede 50 milioni per Kolo Muani, mentre Weah si avvicina al Marsiglia. Torino si prepara a un mercato intenso, con voci di cessioni e acquisti strategici per rinvigorire la rosa. In questo scenario caldo, i bianconeri devono fare scelte ponderate per rinnovare il progetto sportivo senza perdere di vista obiettivi e sostenibilità. La sfida è tutta da affrontare, e il futuro si scrive ora.

Torino, 9 luglio 2025 – Prendere David, cedere Vlahovic, confermare Kolo Muani e lasciar perdere la pista Osimhen. Un inizio luglio rovente sulle strade che portano alla Continassa, non esattamente per l’esodo estivo verso le vacanze. Anzi, questo è proprio il momento in cui il carico di lavoro si concentra per la dirigenza bianconera, chiamata a rendere la gestione sostenibile e al tempo stesso con lo scopo di migliorare la rosa a disposizione di Tudor per rendere la Juve competitiva per i trofei. La prima missione è andata, ovvero l’attaccante canadese, ma le altre due sono ancora lontane dalla soluzione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juve, il Psg chiede 50 milioni per Kolo Muani. Weah verso Marsiglia

In questa notizia si parla di: juve - kolo - muani - chiede

Ultimissime Juve LIVE: Kolo Muani o Vlahovic? L'”indirizzo” di mister Tudor sembra già definito - Rimani aggiornato sulle ultimissime notizie della Juventus! In questa diretta, segui gli sviluppi riguardanti Kolo Muani e Vlahovic, con il mister Tudor che pare avere le idee chiare.

Il #PSG non apre a prestiti per Randal #KoloMuani. Il club francese continua a ribadire di volere una cessione a titolo definitivo per l'attaccante che non è nei piani di #LuisEnrique. La #Juve è forte della volontà del calciatore, ma al momento non va oltre il pr Vai su Facebook

Kolo Muani, bomber in affitto: quanto costerebbe comprarlo a giugno; Bologna-Juventus, la MOVIOLA LIVE; VLAHOVIC “Ultima sfida allo Stadium”: da Vlahovic a Kolo Muani, tutti pronti a lasciare alla Juventus. Lo scenario.

Juve, il Psg chiede 50 milioni per Kolo Muani. Weah verso Marsiglia - I parigini non cambiano idea e chiedono una cinquantina di milioni per la cessione definitiva di Kolo Muani, pagato due anni fa oltre 90 milioni. Da msn.com

Sportmediaset - Juve, la nuova offerta per Kolo Muani fa riflettere il PSG - La Juventus sarebbe un po' più ottimista circa la possibilità di confermare Randal Kolo Muani, attaccante classe 1998 della nazionale francese e del PSG, per la prossima ... Scrive tuttojuve.com