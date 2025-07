' Jazz in vigna' | Rita Botto Quintet

Preparati a vivere un'esperienza unica tra i vigneti della Tenuta San Michele, dove il jazz prende vita sotto le stelle. Ritrova l'incanto delle note di Fabrizio Bosso e Luciano Biaondini nel secondo appuntamento di “Jazz in vigna” 2025, una serata che promette emozioni autentiche e musica senza confini. Non perdere questa magica fusione di suoni e paesaggi, un evento imperdibile per gli amanti del jazz e della bellezza.

Risuonano ancora le note magiche della trromba di Fabrizio Bosso, accompagnata dalla melodia senza confini del fisarmnicista Luciano Biaondini, ed ecco che il secondo appuntamento della stagione 2025 di “Jazz in vigna” - la rassegna open air organizzata nella Tenuta San Michele di Santa Venerina. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

