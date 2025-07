Jannik Sinner si allena con Vasamì | ultimo test per il gomito verso la sfida a Shelton

Jannik Sinner si prepara al grande giorno con l’allenamento con vasam236, il suo ultimo test per il gomito in vista della sfida cruciale contro Ben Shelton a Wimbledon 2025. Il talento italiano, reduce da una vittoria sorprendente, è focalizzato a superare ogni ostacolo e confermarsi tra i protagonisti del torneo. La suspense è alle stelle: oggi pomeriggio sul Court 1 si deciderà il suo destino in questa emozionante edizione.

Il giorno della verità è arrivato per Jannik Sinner, atteso oggi pomeriggio sul Court 1 per affrontare Ben Shelton nei quarti di finale di Wimbledon 2025. Il numero uno al mondo, reduce dall’incredibile vittoria di lunedì sera per il ritiro del bulgaro Grigor Dimitrov (infortunatosi al pettorale sul 2-2 del terzo set dopo aver conquistato i primi due), prenderà nelle prossime ore la decisione definitiva sulla sua effettiva presenza in campo. L’azzurro deve fare i conti infatti con un problema al gomito destro emerso in seguito ad una caduta avvenuta nel corso del primo game dell’ottavo di finale con Dimitrov, che lo ha condizionato almeno parzialmente nell’esecuzione del servizio e del dritto (Darren Cahill sostiene che avrebbe perso circa 10 kmh come velocità media di questo colpo). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner si allena con Vasamì: ultimo test per il gomito verso la sfida a Shelton

Wimbledon Buone notizie per #Sinner. Manicotto bianco protettivo al gomito oggi nel pre match Shelton, buone sensazioni e colpi spinti senza problemi da Jannik. Di fronte serviva un mancino e ha scelto il 17enne Jacopo Vasamì, n.2 al mondo juniores.

Possiamo tirare tutti un sospiro di sollievo: Jannik Sinner non si ritirerà da Wimbledon e sarà in campo contro Shelton per il quarto di finale Dopo il doppio spavento causato dall'infortunio al gomito contro Dimitrov e dall'annullamento dell'allenamento del po

