Jacopo Vasamì chi è il 17enne con cui si allena Jannik Sinner | lo stile di gioco i premi e il sogno nel cassetto

scelto per la sua determinazione e talento straordinario. Con un futuro promettente nel tennis, Jacopo incarna il sogno di tanti giovani atleti italiani: dimostrare che con passione e dedizione si possono raggiungere grandi traguardi. Allenarsi con uno dei migliori al mondo è solo l'inizio di una carriera che promette di lasciare il segno nel panorama sportivo internazionale.

Jannik Sinner ha scelto lui per prepararsi al quarto di finale di Wimbledon 2025: Jacopo Vasamì, diciassettenne mancino originario di Avezzano ma cresciuto a Roma, è stato il suo.

Jacopo Vasamì in finale al Trofeo Buonfiglio, il torneo che vinsero anche Panatta, Lendl e Zverev - Jacopo Vasamì si candidatura come promessa del tennis italiano, arrivando in finale al Trofeo Buonfiglio, il torneo vinto anche da leggende come Panatta, Lendl e Zverev.

Wimbledon Buone notizie per #Sinner. Manicotto bianco protettivo al gomito oggi nel pre match Shelton, buone sensazioni e colpi spinti senza problemi da Jannik. Di fronte serviva un mancino e ha scelto il 17enne Jacopo Vasamì, n.2 al mondo juniores. I Vai su X

Jacopo Vasamì avanza agli ottavi di Wimbledon Juniores, sconfitto l'americano Johnston con il punteggio di 7-6, 6-4 Vai su Facebook