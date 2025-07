Ius scholae Pier Silvio Berlusconi frena | Non è una priorità per gli italiani tempi e modi mi vedono scettico

Durante la presentazione della nuova stagione Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha espresso un netto scetticismo verso lo Ius Scholae, sottolineando che attualmente non rappresenta una priorità per gli italiani. La proposta di legge, che mira a concedere la cittadinanza ai minori stranieri che completano il ciclo scolastico in Italia, suscita opinioni contrastanti e riflessioni importanti sul futuro del nostro paese. Ma quali sono realmente i pro e i contro di questa misura?

Durante la presentazione della nuova stagione Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mfe, ha espresso la propria posizione sul tema dello Ius scholae, la proposta di legge che mira a riconoscere la cittadinanza italiana ai minori stranieri che abbiano completato un ciclo scolastico nel nostro Paese. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: scholae - pier - silvio - berlusconi

“La politica? Potrei lanciarmi in una sfida nuova”: l’annuncio di Pier Silvio Berlusconi. Poi il messaggio a Tajani: “Guardi al futuro, Ius Scholae non è priorità” - Pier Silvio Berlusconi, figlio del celebre padrone di casa, entra improvvisamente nel mondo della politica, lasciando tutti senza parole.

Pier Silvio Berlusconi: “Forza Italia? Servono forze nuove. La politica? Come tante cose nella vita, non la escludo. Lo ius scholae non è una priorità del paese. Meloni? Bravissima, il suo governo è il migliore possibile". Di @SalvatoreMerlo Vai su X

A due anni dalla morte di Silvio Berlusconi sarebbe in dirittura d’arrivo il contratto tra Marta Fascina e i figli dell’ex premier per Villa San Martino, la storica residenza di Arcore Vai su Facebook

Pier Silvio Berlusconi: “Ius scholae? Non era il momento. Tajani bravo, ma bisogna guardare avanti”; Ius scholae, Pier Silvio Berlusconi frena: Non è una priorità per gli italiani, tempi e modi mi vedono scettico; “La politica? Potrei lanciarmi in una sfida nuova”: l’annuncio di Pier Silvio Berlusconi.

Pier Silvio Berlusconi stoppa Tajani: "Lo ius scholae non è una priorità". Promossa Meloni: "Il miglior governo in Ue" - di Mediaset affonda il colpo contro la Rai: "Affari Tuoi è un giochino d'azzardo, non so se sia giusto che lo mandi in onda". huffingtonpost.it scrive

Pier Silvio Berlusconi: “Meloni ha creato il miglior governo d’Europa. Ius Scholae? Sono scettico” - Sui dazi: “Per noi un rischio non da poco” ... Lo riporta quotidiano.net