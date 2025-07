Ischia global film festival | riprende la programmazione dopo l' incidente al maxischermo

Dopo l’incidente che ha coinvolto il maxischermo, l’Ischia Global Film & Music Festival torna a incantare il pubblico nella suggestiva piazza Santa Restituta di Lacco Ameno. Le proiezioni riprenderanno regolarmente oggi, offrendo un’esperienza cinematografica indimenticabile, tranne per questa sera, quando le condizioni meteo avverse hanno temporaneamente sospeso le attività. Il sindaco di Lacco Ameno assicura che tutto continuerà al meglio, invitando gli appassionati a non perdere l’occasione di vivere questa straordinaria kermesse.

Riprenderanno regolarmente oggi le proiezioni nella piazza Santa Restituta di Lacco Ameno che ospita in questi giorni l'Ischia Global Film & Music festival. Solo in considerazione delle avverse condizioni meteo odierne, per la sola serata è stata sospesa la programmazione. Il Sindaco di Lacco. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

