Installato il box per la restituzione dei libri

Un’innovativa comodità per i lettori di Valmadrera: la biblioteca comunale ha installato un nuovo box esterno per la restituzione dei libri, situato in via Fatebenefratelli. Questa iniziativa mira a rendere più semplice e veloce il processo di riconsegna, offrendo maggiore flessibilità e autonomia agli utenti. Con questo servizio, leggere diventa ancora più accessibile, contribuendo a rafforzare la passione per la cultura e la lettura nella comunità.

A Valmadrera c'è un nuovo servizio per i lettori. "La biblioteca comunale annuncia con piacere l’installazione di un nuovo box per la restituzione dei libri, situato all'esterno dell’edificio della biblioteca e del Centro culturale, in via Fatebenefratelli - fa sapere la vicesindaco e assessore. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: restituzione - libri - installato - biblioteca

In biblioteca arriva lo smart locker: libri disponibili 24 ore su 24 Attivo dal 16 giugno il nuovo punto di ritiro automatico alla biblioteca civica Alda Merini È stato installato nei pressi della Biblioteca civica “Alda Merini” di Usmate Velate, in piazza Pertini, un n Vai su Facebook

Installato il box per la restituzione dei libri; Un box per i libri attivo 24 ore su 24 alla biblioteca civica di San Mauro; Installato il primo distributore automatico di libri all’Università di Bologna (cos’è e come funziona).

Installato il box per la restituzione dei libri - "La biblioteca comunale annuncia con piacere l’installazione di un nuovo box per la restituzione dei libri, situato all'esterno dell’edificio della bi ... Lo riporta leccotoday.it

Fa troppo caldo?. Libri a domicilio dalla biblioteca - È il nuovo servizio dalla Biblioteca civica Aldo Moro di Villasanta: libri, ... Da ilgiorno.it