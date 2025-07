Infortunio sul lavoro alla CMM di Montirone | grave operaio

Un gravissimo incidente sul lavoro si è verificato questa mattina alla CMM – Costruzioni Meccaniche Montirone, in via Benedetto Castelli. Un operaio di 30 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato schiacciato tra un serbatoio e una lastra di metallo. La scena, ancora sotto shock, richiama l’attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: un episodio che non deve mai accadere e che invita a riflettere sull’importanza delle misure preventive.

