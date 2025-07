Informazione cultura e territorio | ad agosto continua il viaggio di Notizie Oggi su Canale Italia

L'estate è il momento perfetto per scoprire e riscoprire le radici autentiche del nostro Paese. Ad agosto, “Notizie Oggi” su Canale Italia continua il suo viaggio tra cultura, territorio e storie di vita, offrendo un mosaico di testimonianze uniche e approfondimenti di qualità. Con firme storiche e ospiti di rilievo, questa trasmissione si conferma come punto di riferimento per chi desidera conoscere l’Italia più vera. Si parte il 10 agosto alle 06:50, in diretta da...

Il racconto dell'Italia autentica prosegue anche ad agosto su Canale Italia, nella trasmissione "Notizie Oggi" condotta da Massimo Martire, con nuove voci e testimonianze che intrecciano esperienze, identità, politica, cultura e attualità. Un mosaico di storie vere, che si nutre del contributo diretto di firme storiche del giornalismo di territorio e di ospiti autorevoli del panorama nazionale. Si parte il 10 agosto alle ore 06:50, in diretta da Udine, con Vincenzo Calafiore, poeta, scrittore e penna storica di Quotidiano La Prima Pagina. Calafiore porterà in trasmissione il suo sguardo lirico su Udine e su Reggio Calabria, sua città natale.

