Incendio vicino ai binari | ritardi di ore e treni cancellati Disagi per pendolari e viaggiatori

Un pomeriggio di caos e disagi per i pendolari della linea Roma-Napoli: un incendio vicino ai binari ha causato sospensioni e cancellazioni, trasformando il viaggio in una vera e propria odissea. Le ore di attesa e i treni bloccati hanno messo a dura prova la pazienza di chi si sposta quotidianamente su questa tratta. La situazione rimane critica e richiede interventi urgenti per garantire sicurezza e puntualità , per non lasciare più i viaggiatori in balia dell’imprevedibile.

Pomeriggio di disagi, ancora, per i pendolari e i viaggiatori della linea Roma-Napoli quello di ieri, martedì 8 luglio. A causa di un incendio nella zona di Priverno infatti la circolazione ferroviaria è stata sospesa per ore tra Latina e Sezze, con inevitabili ripercussioni per chi si trovava in. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: disagi - incendio - pendolari - viaggiatori

Incendio divampa su moto in marcia: fumo e disagi nel centro abitato - Un episodio spettacolare e inquietante si è verificato questa mattina a Carovigno: un incendio scoppiato su una moto in movimento ha causato fumo denso e disagi nel centro abitato.

Incendio vicino ai binari: ritardi di ore e treni cancellati. Disagi per pendolari e viaggiatori https://ift.tt/R18dxhz https://ift.tt/092GyFv Vai su X

TERNI - VVF - Poco prima delle 16 i Vigili del Fuoco della centrale di Terni sono intervenuti in via Vanzetti per un incendio cassone rifiuti mentre era trasportato da un mezzo apposito A bruciare , era carta , cartone e scarti legnosi Le fiamme sono state spente i Vai su Facebook

Incendio vicino ai binari: ritardi di ore e treni cancellati. Disagi per pendolari e viaggiatori; FIAMME Incendio devastante a Lesina: 30 ettari in fumo, caos su SS16 e ferrovia; Il guasto, l’incendio e la linea interrotta per ore. Caos treni in Toscana, altra giornata difficile.

Incendio vicino ai binari: ritardi di ore e treni cancellati. Disagi per pendolari e viaggiatori - La circolazione ferroviaria sospesa tra Latina e Sezze; rallentamenti accumulati fino a 100 minuti ... Riporta latinatoday.it

Scioperi e disagi, altra giornata campale per i pendolari pontini - 35 da Roma Termini e diretto a Formia è arrivato a Campoleone e lì si è fermato - Secondo latinaoggi.eu