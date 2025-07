In piazza Calcagnini a Formgine tributo al Live Aid con Francesca Mercury e gli Avanzi di Balera Modenesi

Preparati a rivivere un pezzo di storia musicale! Sabato 13 luglio, in piazza Calcagnini a Formigine, il tributo al leggendario Live Aid prenderà vita grazie a Francesca Mercury160e e agli Avanzi di Balera Modenesi. Un evento unico che ricorda quell’indimenticabile giornata del 1985, quando 70 artisti unirono il mondo in nome della solidarietà. Non perdere questa straordinaria occasione: la musica può cambiare il mondo, e anche tu puoi essere parte di questa esperienza memorabile.

Sabato 13 luglio 1985 ebbe luogo il più grande evento nellastoria della musica: 70 gli artisti riuniti – tutte punte di diamante – che raccolsero 150 milioni di sterline, tenendo incollati ai teleschermi per una maratona di 16 ore due miliardi di telespettatori in circa 150 Paesi. A 40. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: piazza - calcagnini - formgine - tributo

In piazza Calcagnini a Formgine tributo al Live Aid con Francesca Mercury e gli Avanzi di Balera Modenesi; Un'estate a Formigine; Formigine celebra i 40 anni di Live Aid con un concerto evento.

A Formigine Vinili in piazza - Piazza Calcagnini a Formigine si prepara ad accogliere la quinta edizione di “Vinili in Piazza”, una manifestazione ormai diventata punto di riferimento per appassionati, collezionisti e curiosi del m ... Riporta sassuolo2000.it

Formigine diventa un set cinematografico - Il Resto del Carlino - Lunedi e martedi, infatti, piazza Calcagnini e il Castello ospiteranno le riprese del film francese scritto e diretto da Francesco ... Scrive ilrestodelcarlino.it