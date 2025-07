In Lombardia le auto diesel Euro 5 potranno circolare ancora | salvi 500 mila mezzi dei lavoratori

In Lombardia, la mobilità dei lavoratori è al sicuro: le auto diesel Euro 5 potranno continuare a circolare fino al 2026, salvando circa 500 mila mezzi. Dopo un'apposita approvazione al decreto Infrastrutture, il blocco è stato ulteriormente rinviato, offrendo respiro a cittadini e imprese. Questa scelta rappresenta un passo importante per bilanciare sostenibilità ambientale e esigenze economiche. Ma quali altre misure prenderà la regione per promuovere un trasporto più verde?

In Lombardia rinviato al 2026 il blocco alla circolazione delle auto diesel Euro 5. L'annuncio è arrivato ieri, martedì 8 luglio, con l'approvazione di un emendamento al decreto legge Infrastrutture. Un emendamento che fa slittare ancora di un anno – precisamente all'1 ottobre 2026 – le.

Auto diesel euro 5, slittata di 1 anno limitazione a circolazione in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, Salvini: “Grande soddisfazione” Vai su X

Con lo stop auto #dieseleuro5, si accendono le polemiche da parte del governo…ma cosa è successo? Dal 1° ottobre 2025 in Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia-Romagna dovrebbe scattare il blocco parziale delle auto diesel Euro 5 nei Comuni sopra i Vai su Facebook

