In Italia record occupazione ma sotto media Ocse Salari calo più forte tra principali economie

L’Italia celebra un record storico di occupazione, sfiorando nuovi picchi nonostante il rallentamento economico. Tuttavia, i salari continuano a calare, con una contrazione più marcata rispetto alle principali economie OCSE. Un quadro complesso che evidenzia come il mercato del lavoro italiano sia in una fase di contraddizioni: ottimismo sulla piena occupazione, preoccupazioni su salari e redditi. È fondamentale analizzare le cause e le possibili soluzioni per sostenere una ripresa equa e duratura.

(Adnkronos) – Nonostante il rallentamento della crescita economica dalla fine del 2022, il mercato del lavoro italiano ha raggiunto livelli record di occupazione e minimi storici di disoccupazione e inattività. Lo rileva l'Ocse nel Country focus del nuovo Outlook occupazione. A maggio 2025, il tasso di disoccupazione in Italia è salito al 6,5%, ovvero 0,1 punti . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: occupazione - italia - record - ocse

Livolsi: Occupazione, salari e produttività. L’Italia alla prova del futuro - Ubaldo Livolsi, professore di Corporate Finance e fondatore di Livolsi & Partners S.p.A., solleva preoccupazioni sulla situazione lavorativa in Italia.

Nella relazione sulle casse dello Stato, la Corte dei Conti ha sottolineato i rischi delle spese militari per i conti dell'Italia Vai su Facebook

Adesso a The Big Interview @sapomnia conduce un confronto sul futuro e sul ruolo dei dati per comprenderlo e magari costruirlo meglio. Un evento interessantissimo, grazie @wireditalia @Luke_like Vai su X

Lavoro, salari, pensioni: Ocse fotografa l'Italia; In Italia mercato lavoro record ma resta sotto media Ocse; Lavoro: in Italia mercato da record, ma resta sotto la media Ocse.

In Italia record occupazione ma sotto media Ocse. Salari, calo più forte tra principali economie - Nonostante il rallentamento della crescita economica dalla fine del 2022, il mercato del lavoro italiano ha raggiunto livelli record di occupazione e minimi storici di disoccupazione e i ... Secondo msn.com

In Italia mercato lavoro record ma resta sotto media Ocse - "Nonostante il rallentamento della crescita economica dalla fine del 2022, il mercato del lavoro italiano ha raggiunto livelli record di occupazione e minimi storici di disoccupazione e inattività. Segnala ansa.it