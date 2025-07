In fondo lo sapevamo già ma ora anche la scienza lo conferma | i nostri animali domestici ci aiutano a mantenere giovane il cervello

In fondo lo sapevamo già, ma ora la scienza conferma quanto i nostri animali domestici siano alleati preziosi per mantenere giovane il cervello. Cani e gatti non solo ci fanno compagnia, ma contribuiscono a rallentare il declino cognitivo, proteggendo la nostra mente nel tempo. Uno studio svizzero di 18 anni dimostra questa straordinaria connessione: scopriamo insieme come scegliere il nostro fedele alleato contro l’invecchiamento mentale.

C 'è chi adotta un cane per fare più movimento, chi sceglie un gatto per la compagnia discreta. Ma pochi sanno che cani e gatti rallentano il declino cognitivo, diventando veri alleati contro l'invecchiamento mentale. Lo dimostra uno studio svizzero pubblicato su Scientific Reports, che ha osservato per 18 anni il legame tra animali domestici e salute cerebrale negli over 50. I pet non sono tutti uguali, e non tutti offrono lo stesso effetto protettivo: a fare la differenza, ancora una volta, sono loro, i più affettuosi e presenti tra i compagni a quattro zampe. Felicità: quanto rallegrano la vita cani e gatti?.

