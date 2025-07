Impagnatiello no alla giustizia riparativa | Non ha rileborato il movente la famiglia di Giulia Tramontano non è disponibile

La decisione della Corte d'assise d'appello di Milano di rigettare l’istanza di giustizia riparativa presentata da Alessandro Impagnatiello segna un capitolo cruciale nel caso Giulia Tramontano. La famiglia della vittima resta senza risposte sul movente, mantenendo vivo il dolore e la richiesta di giustizia. In questo scenario complesso, si apre una riflessione sulla funzione e i limiti della giustizia riparativa nel sistema giudiziario italiano.

La Corte d?assise d?appello di Milano ha rigettato l?istanza di accesso alla giustizia riparativa presentata dalla difesa di Alessandro Impagnatiello, l?ex barman condannato. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Impagnatiello, no alla giustizia riparativa: «Non ha rileborato il movente, la famiglia di Giulia Tramontano non è disponibile»

In questa notizia si parla di: impagnatiello - giustizia - riparativa - rileborato

Impagnatiello, oggi il processo d'appello, difesa punta a giustizia riparativa ma per l'accusa "nessun elemento per desumerne l'utilità" - Oggi si apre il processo d'appello per Alessandro Impagnatiello, condannato all’ergastolo per la tragica perdita di Giulia Tramontano e del loro bambino Thiago.

Impagnatiello, no alla giustizia riparativa: «Non ha rileborato il movente, la famiglia di Giulia Tramontano n.

Impagnatiello, che cosa si intende per giustizia riparativa e perché è stata rifiutata? - LEGGI ANCHE Femminicidio di Giulia Tramontano, no alla giustizia riparativa per Impagnatiello L’obiettivo è rispondere ai bisogni della vittima e favorire la responsabilizzazione dell’autore, mediante ... dire.it scrive

Alessandro Impagnatiello, no alla giustizia riparativa per l'assassino di Giulia Tramontano: «Motivi irrilevanti» - La Corte d’assise d’appello di Milano ha rigettato l’istanza di accesso alla giustizia riparativa presentata dalla difesa di Alessandro Impagnatiello, l’ex barman ... Lo riporta msn.com