La giustizia riparativa rappresenta un percorso di riabilitazione e confronto tra vittima e colpevole, ma non sempre viene riconosciuta come strada percorribile. Oggi, la Corte d’assise d’appello di Milano ha respinto l’istanza di Alessandro Impagnatiello, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Giulia Tramontano. La decisione, motivata dai fatti e dagli elementi presentati, solleva ancora una volta il dibattito su questa forma di giustizia alternativa, che rimane negata in casi così drammatici.

La Corte d’assise d’appello di Milano nella giornata di oggi ha rigettato l’istanza dell’accesso alla giustizia riparativa presentata dalla difesa di Alessandro Impagnatiello, condannato anche in secondo grado all’ergastolo per l’omicidio di Giulia Tramontano, la sua fidanzata che era al settimo mese di gravidanza. La decisione – come si legge in una nota del presidente della Corte Giuseppe Ondei – è dovuta al fatto i motivi posti a fondamento della sua richiesta “sono stati ritenuti irrilevanti ai fini di una valutazione dell’ammissibilitĂ dell’invio dell’imputato al programma riparatorio”. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Impagnatiello, negato l’accesso alla giustizia riparativa

La Corte d'assise d'appello di Milano ha rigettato l'istanza dell'accesso alla giustizia riparativa presentata dalla difesa di Alessandro Impagnatiello, condannato anche in secondo grado all'ergastolo per l'omicidio di Giulia Tramontano

La Corte d'appello di Milano respinge l'ammissione alla giustizia riparativa per Alessandro Impagnatiello, all'ergastolo per aver ucciso Giulia Tramontano. "La decisione è di rigetto dell'istanza", si legge in un comunicato, perché "i motivi posti a suo fondamento

