Impagnatiello negata la giustizia riparativa | Non ha rielaborato criticamente gli impulsi che lo hanno portato a uccidere

La decisione della Corte d'Assise d'Appello di Milano di respingere l'accesso alla giustizia riparativa per Alessandro Impagnatiello solleva interrogativi cruciali sulla capacità di rielaborare criticamente gli impulsi che hanno portato al tragico gesto. Un passo importante che evidenzia come, nel percorso di giustizia, non basta condannare, ma è fondamentale anche affrontare le dinamiche interiori e le responsabilità. È un tema che invita alla riflessione su come si può – o si deve – intervenire in questi casi.

La Corte d'assise d'appello di Milano ha rigettato l'istanza dell'accesso alla giustizia riparativa presentata dalla difesa di Alessandro Impagnatiello, condannato anche in secondo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Impagnatiello, negata la giustizia riparativa: «Non ha rielaborato criticamente gli impulsi che lo hanno portato a uccidere»

In questa notizia si parla di: impagnatiello - giustizia - riparativa - negata

Impagnatiello, oggi il processo d'appello, difesa punta a giustizia riparativa ma per l'accusa "nessun elemento per desumerne l'utilità" - Oggi si apre il processo d'appello per Alessandro Impagnatiello, condannato all’ergastolo per la tragica perdita di Giulia Tramontano e del loro bambino Thiago.

Delitto di Giulia Tramontano, negata a Impagnatiello la giustizia riparativa: “Da lui comportamenti non consoni” Vai su X

Impagnatiello, negata la giustizia riparativa: «Non ha rielaborato criticamente gli impulsi che lo hanno porta; Omicidio Giulia Tramontano, corte Appello nega giustizia riparativa a Impagnatiello; Femminicidio Giulia Tramontano, negata la giustizia riparativa a Impagnatiello.

Impagnatiello, negata la giustizia riparativa: che cosa è e perché secondo i giudici non ne ha diritto - La Corte d'assise d'appello di Milano ha rigettato l'istanza dell'accesso alla giustizia riparativa presentata dalla difesa di Alessandro Impagnatiello, condannato anche in ... Secondo msn.com

Femminicidio Giulia Tramontano, no alla giustizia riparativa per Impagnatiello: perché è stata negata - La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha rigettato l'istanza di accesso al programma di giustizia riparativa presentata da Alessandro Impagnatiello, condannato ... Riporta fanpage.it