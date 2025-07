#iltempodioshø

Gli ex coniugi Totti e Blasi potranno condividere la passione per i Rolex, mentre il tribunale romana ha sancito un compromesso equo sulla custodia dei preziosi Daytona. Una decisione che mette fine a una delle tante polemiche legate alla loro separazione, dimostrando come anche gli orologi di lusso possano diventare simboli di mediazione e rispetto reciproco. La vicenda si chiude, ma resta il valore simbolico di questi capolavori di alta orologeria.

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di mercoled√¨ 9¬†luglio.¬†Nessun vincitore sul fronte dei Rolex. Il ¬ęcapitolo orologi¬Ľ dell'ormai controversa separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi si chiude, per ora, con una soluzione di compromesso del tribunale civile di Roma: affido condiviso dei quattro cronografi da collezione della discordia, i preziosi Daytona dal valore di circa 80 mila euro ciascuno. Gli ex coniugi potranno utilizzarli a turno, secondo un accordo da definire tra le parti. 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - #iltempodiosh√ł