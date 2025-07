Il Viola Park si prepara ad accogliere la Fiorentina | parte il ritiro precampionato

Il Viola Park si trasforma ancora una volta nel cuore pulsante della Fiorentina, pronto ad accogliere i protagonisti della prossima stagione. Con entusiasmo alle stelle, la squadra si prepara a vivere il primo importante passo del ritiro precampionato 2025-26, all’insegna di allenamenti intensi e nuove sfide. A partire da lunedì 14 luglio, il campo di Firenze si anima: è il momento di scaldare i motori per un’avventura ricca di emozioni e successi.

FIRENZE – La Fiorentina è pronta a inaugurare la nuova stagione calcistica con entusiasmo e rinnovato slancio, dando ufficialmente il via al ritiro precampionato 2025-26. A ospitare l’intera fase di preparazione sarĂ , ancora una volta, il moderno e all’avanguardia Rocco B. Commisso Viola Park, quartier generale viola alle porte di Firenze. A partire da lunedì 14 luglio, la prima squadra maschile inizierĂ il lavoro atletico e tattico con un programma che punta a coinvolgere da vicino anche i tifosi, attraverso allenamenti aperti al pubblico, partite amichevoli e un evento inaugurale speciale. La tabella di marcia prevede due sedute di allenamento al giorno: la sessione mattutina si svolgerĂ a porte chiuse per favorire un lavoro tecnico piĂą mirato, mentre quella pomeridiana – intorno alle 18,30 – sarĂ aperta ai tifosi, che potranno assistere agli allenamenti dalla tribuna dello Stadio “Curva Fiesole”, all’interno del Viola Park. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: viola - park - fiorentina - ritiro

Playoff Scudetto: Sassuolo sfida il Milan per la semifinale al Viola Park - I playoff scudetto sono alle porte: il Sassuolo affronterĂ il Milan per la semifinale al Viola Park. Le ultime gare decisive si sono giocate ieri, definendo la griglia dei playoff, mentre alcune sfide ancora da disputare non cambieranno significativamente la classifica.

RITIRO VIOLA PARK 2025? Ecco il programma ? I biglietti per accedere a tutte le attività saranno online a partire da venerdì 11 Luglio. Tutte le info: https://acffiorentina.com/news/ritiro-al-viola-park-2025-tutte-le-info-080825… Vi aspettiamo #forza Vai su X

? Inizierà lunedì 14 luglio il ritiro pre-campionato della @acffiorentina in vista della stagione 2025-26. ? La squadra di mister Pioli svolgerà 2 sessioni di allenamento al giorno, una la mattina ed una il pomeriggio. I tifosi viola potranno assistere alle sessi Vai su Facebook

Ritiro al Viola Park 2025: Tutte le info -; Fiorentina, ritiro al Viola Park tra tifosi e allenamenti: si prova a ricreare l’atmosfera di Moena; Fiorentina, via al ritiro il 14 luglio: allenamenti al Viola Park e amichevoli in vista della tournée inglese.

Il Viola Park si prepara ad accogliere la Fiorentina: parte il ritiro precampionato - FIRENZE – La Fiorentina è pronta a inaugurare la nuova stagione calcistica con entusiasmo e rinnovato slancio, dando ufficialmente il via al ritiro precampionato 2025- Scrive msn.com

Fiorentina, ritiro al Viola Park: gli allenamenti aperti ai tifosi - L’ingresso all’area, per chi proviene da Firenze, dovrà avvenire dalla SP34, Via Pian di Ripoli, ... Segnala 055firenze.it