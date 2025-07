Il tribunale internazionale emette una sentenza storica contro due leader talebani riconoscendo ufficialmente la persecuzione di genere come crimine contro l’umanità Una svolta simbolica e politica

Il tribunale internazionale ha emesso una sentenza storica contro due leader talebani, riconoscendo ufficialmente la persecuzione di genere come crimine contro l’umanità. Questa decisione segna una svolta simbolica e politica fondamentale, rompendo il silenzio su uno dei regimi più repressivi degli ultimi anni. I mandati di arresto emessi contro Hibatullah Akhunzada e Abdul Hakim Haqqani rappresentano un passo decisivo nella lotta per i diritti umani in Afghanistan e nel mondo.

L a Corte penale dell’Aia rompe il silenzio e si pronuncia con decisione contro uno dei regimi più repressivi degli ultimi anni. Due dei massimi leader talebani, il capo supremo Hibatullah Akhunzada e il presidente della Corte suprema Abdul Hakim Haqqani, sono stati accusati di crimini contro l’umanità, per aver orchestrato e sostenuto una persecuzione sistematica delle donne e delle persone LGBTQ+ in Afghanistan. I mandati di arresto emessi, segnano un passaggio storico: è la prima volta che un tribunale internazionale riconosce la repressione di genere come un crimine su vasta scala nell’Afghanistan contemporaneo. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il tribunale internazionale emette una sentenza storica contro due leader talebani, riconoscendo ufficialmente la persecuzione di genere come crimine contro l’umanità. Una svolta simbolica e politica

In questa notizia si parla di: talebani - leader - persecuzione - tribunale

Cpi, mandati d'arresto per due leader talebani - La Corte Penale Internazionale ha spiccato oggi due mandati di arresto rivoluzionari contro i leader talebani, accusati di persecuzione delle donne, un grave crimine contro l'umanità.

Uno dei candidati democratici a sindaco di New York, Brad Lander, è stato clamorosamente arrestato da agenti dell'Ice in un tribunale per l'immigrazione di Manhattan. Lander, che è attualmente il comptroller (la seconda carica cittadina) stava accompagnand Vai su Facebook

Corte dell’Aia: i diritti negati alle donne afghane, crimine contro l’umanità; La Corte Penale Internazionale emette mandati di arresto per leader talebani; Cpi, mandati d'arresto per due leader talebani.

La Corte Penale Internazionale emette mandati di arresto per leader talebani - "Private del loro diritto all'istruzione, alla vita privata e familiare, ma anche della loro libertà di movimento, espressione, pensiero, coscienza e religione". Da laregione.ch

Cpi, mandati d'arresto per due leader talebani - La Corte penale internazionale ha emesso oggi dei mandati di arresto per alti leader talebani in Afghanistan per la persecuzione delle donne, un crimine contro l'umanità. Scrive quotidiano.net